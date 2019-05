Juhan Peegel väärib ausammast nagu Debora Vaarandi

“Me praegu eksponeerime turistidele Pöide ja Tornimäe kirikut ning Kübassaare imelist loodust, aga kui palju räägitakse sellest, et Juhan Peegel on siit pärit?” küsib Tornimäe põhikooli direktor Raili Nõgu. “Peame kogukonnana rohkem tegema ja teadvustama, et Juhan Peegel on siit. See sõltub väga kogukonnast, aga seni oleme selle heaks liiga vähe teinud.”

Möödunud aastal vaagis Tornimäe kool mõtet korraldada Juhani auks juubelikonverents, ent käed jäid lühikeseks. “Kui see grupp, kes tegevust veab, on liiga väike, siis ka ei jaksa,” tõdeb koolijuht, kelle sõnul on oma suurkujude au sees hoidmine kõigele vaatamata ikkagi suuresti vaid kohalike endi kätes.

Naabrid Laimjalast näitavad juba aastaid eeskuju, kuidas omakandi suuri nimesid meeles pidada. Laimjala küla keskel seisab mälestussammas poetess Debora Vaarandile, keelemees Johannes Aavikule on kodukülas Randveres pandud bareljeefiga mälestuskivi.

Lastekirjanik Enno Käol on Kingli külas mälestuspink ja tema Suure Kivi lugude elutu nimikangelase ümbrus kirjaniku lapsepõlvemaal sai kohalike poolt kenasti korda tehtud. Kui Vaarandi, Käo ja Aaviku seos Laimjala vallaga on muutunud ilmselgeks, siis Reina külast pärit Peegli seos Pöide kandiga pole nii iseenesestmõistetav. Laimjala kandi elanikust Tornimäe koolijuhi sõnul saadi Debora Vaarandi mälestussammas püsti tänu mitme aktiivse inimese koostööle. “Kui südamega sädeinimesed võtavad asja vedada, siis see ka õnnestub.”

Raili Nõgu räägib, et kui tal muude tegemiste kõrvalt vähegi mahti jääb, kavatseb ta Juhan Peegli mälestuse jäädvustamise algatuse üles võtta. “Kui me kohe kõike ei jaksa, tuleb alustada väiksematest asjadest. Miks mitte alustuseks teha pink,” pakub Nõgu. Laimjalas Vaarandi kuju püstitamisega seonduv oli väga tõsine ja mahukas ettevõtmine. Võib piirduda ka mälestuskivi ja bareljeefiga, nagu tehti Johannes Aaviku puhul.

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Juhan Peegli seotusele Pöide kandiga viitab praegu kõige enam 27. mail 2010. aastal Tornimäe põhikoolile kingitud Juhan Peegli büst. Taiese kinkis koolile Juhan Peegli poeg Andrus, kellele oli terrakotaskulptuuri omakorda kinkinud tuntud skulptor Endel Taniloo.