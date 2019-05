Torgu naistepäevapidu vallal pinnuks silmas

Torgu kogukonnamaja ja sealne kultuurielu oli teravalt teemaks osavallakogu üle-eelmisel koosolekul, kus sõrulased kurtsid, et raha kultuuriürituste korraldamiseks napib. Vald toetab küll MTÜ-na tegutseva kogukonnamaja toimimist 11 000 euroga, kuid sellest on 9000 maja ülalpidamiseks. Majas asub ka valla teenuskeskus. Jutuks on olnud ka võimalus, et Torgu kogukonnamaja saaks valla allasutuseks rahvamaja staatuses, nagu see teistes piirkondades on. Säärase võimaluse Aarne Põlluäär aga välistab.