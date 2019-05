Rauno Tamme jätkab Saaremaa Võrkpalliklubis

Hetkel Eesti koondisega rassivale Rauno Tammele oli pakkumisi ka Tšehhist ja Küproselt, kuid viimast varianti ta üldse ei kaalunud.

“Saaremaa on saanud minu jaoks uueks koduks,” tunnistas Rauno Tamme, kelle sõnul Eestis teisi variante eriti ei ole. “Kindlasti tahaks teha stabiilsema hooaja ja meeskonda aidata niipalju kui võimalik. Kuuldavasti pannakse kokku ka tugev meeskond ja ambitsioonid on taas kõrged.”

Samas lausus Rauno Tamme, et teade Henri Treiali liitumisest tema valikut eriti ei mõjutanud, kuigi varem on 2011. aastal koos mängitud Võrus ja ka nüüd koondises. “Ta on kindlasti hea klassiga mängumees,” avaldas ta uuele meeskonnakaaslasele tunnustust.

Klubi mänedžer Hannes Sepp ütles, et Rauno Tammega otsustati jätkata, kuna tegu on universaalse mängumehega, kes on abiks nii kaitses kui ka rünnakul.

“Teame tema seisu ja vigastusi pole olnud,” lausus ta. “Muidugi tuleb tal vaeva näha, et põhikoosseisu saada, sest konkurents saab olema tihe, kuna tahame ka sellel positsioonil eelmise aastaga võrreldes kvaliteedis juurde panna.”

Hannes Sepa sõnul on nurgaründaja positsiooni osas räägitud viie-kuue mängijaga, kuid konkreetsemalt ei saa enne rääkida, kui läbirääkimised ka lepinguga realiseeruvad, kuid loodetavasti on selgus majas kahe-kolme nädalaga.