Transaviabaltika on valmis lisareise tegema

“Maanteeameti eesmärk on sõlmida võimalikult kiiresti leping Tallinna–Kuressaare–Tallinna liinile suurema lennuki toomiseks, mis vastab paremini kohalike inimeste vajadustele,” ütles maanteeameti avalike suhete osakonna peaspetsialist Merit Mähar. Tema sõnul kinnitas Transaviabaltika maanteeametile, et on olukorra leevendamiseks vajadusel valmis teenindama Tallinna–Kuressaare–Tallinna liini reedeti ja pühapäeviti kolmel korral päevas.