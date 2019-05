Tüi kadakane pill pääses Ameerika bassiajakirja

Simso nentis, et ilmselt leidis ajakiri tema pillikoja ja instrumentide andmed sotsiaalmeediast, kus avaldatud postitus jõudis ligi 10 000 inimeseni. No Treble´i lugu viib info tema kolmekeelsest Muhu bassist aga otse nendeni, kes bassimängimise vastu tõsisemat huvi tunnevad. Tulemus on juba käega katsuda – Poolasse tuleb mehel teha samasugune kolmekeelne pill. "Saatsin mobiiliga salvestatud helinäite ja oligi juba tellimus kindel," ütles Simso.