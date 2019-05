Antarktika laev sai vette

Baltic Workboatsi tehases üle poolteise kuu remondis olnud laev annab Nasvalt otsad arvatavasti 9. juunil, et olla 11. juunil ristimistseremoonial.

Nasval vette lastud laev pukseeriti esmalt inimjõul kõrvalasuva kai äärde, kus tööd projektijuht Priit Kuuse sõnul jätkuvad. Teha on veel mitmeid sisetöid, seadistada vajalik tehnika ning loomulikult ka masin korralikult tööle saada. Kuusk nentis, et tööpäevad on laeva juures pikad ning ristimispäeva lähenemine paneb raamid ette. Sellist võimalust, et laev õigeks ajaks valmis ei saa, Kuuse sõnul lihtsalt pole.

Admiral Bellingshauseni nime kandma hakkava laeva üks kapteneid Meelis Saarlaid oli eile ka ise ametis laeva pukseerimisega. Samas kinnitas ta, et pole end remonditöödesse ülemäära palju seganud. “Ma tean ju, mis võimekus on siinsel tehasel, ja projektijuht Priit Kuusk on oma poiss,” ütles Saarlaid. Tema sõnul on tavaline, et laevade remondil kipub ikka see üks päev või nädal puudu jääma. “Tundub küll, et üritus on veel kaugel, kuid kalender näitab suure merereisini ainult poolteist kuud,” rääkis kapten Saarlaid.

Vastupidiselt veel nikerdamist vajavale laevale on tal endal merelemineku valmidus olemas. “Üks päev, kui ma tulin ja nägin, et laeva põhi on puhas, hooldatud ja värske värv peal, siis tundsin küll, kuidas selline adrenaliin peale tuli. Selline tunne, et pagan, hakkab vist looma,” selgitas Saarlaid, kuidas reisielevus hakkab vaikselt peale tulema.

“Jah, olen valmis, aga ma ei ole selleks suurt midagi teinudki. Kõik on kuidagi paika loksunud,” naeris üks seni kolmest ekspeditsiooni väljahõigatud kaptenist. Saarlaid lisas, et kaptenite tööjaotus on praegu veel lõpuni paika panemata. Kõik sõltub sellest, kuidas mehed oma igapäevased töökohustused klaaritud saavad.

Praeguse seisuga peaks Kroonlinnast alustama Indrek Lepp, seejärel võtab kusagil Euroopas rooli üle Meelis Saarlaid, kes sõidab laevaga üle Atlandi Riosse. Seal läheb järg ainsa polaarkogemusega kapteni Indrek Kivi kätte, kes laeva sihtkohta tüürib. Päris lõpuni selge kõik veel siiski ei ole.