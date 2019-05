Päästja tapjat ootab kuni 15 aastat trellide taga

Selgub, et 8. detsembri öösel Kuressaares Kodulinna lokaali ees ja paarkümmend minutit hiljem Royal Gentelmens Club´i kõrval lasi mees noa käiku alkoholi- ja narkouimas olles.

“Süüdistatav on tunnistanud esimest episoodi, tapmise osas on ta ütluste andmisest keeldunud,” ütles ringkonnaprokurör Rainer Amur .

Rainer Amur märkis, et esialgu võeti vahi alla ka süüdistatavaga kaasas olnud 31-aastane mees, kuid uurimise käigus sai selgeks, et tema rünnakutes ei osalenud ning ta vabastati 20. detsembril.

Prokuratuur saatis tapmissüüdistuse kohtusse üldmenetluses. Tapmise puhul ei ole seaduses ette nähtud võimalust süüdistatava ja prokuratuuri kokkuleppeks karistuse osas. See tähendab, et kohtunik määrab kõikide süüks pandavate kuritegude eest eraldi karistuse, kuid kõik need kokku ei saa ületada rohkem kui 15 aastat vangistust.