Muhu Liha jäärakari annab värsket lambaliha aastaringselt

TÜ Muhu Liha juhatuse liige Annely Holm rääkis, et ühistu esimese tegevusaasta kogemuse kohaselt ei lepi osa kliente külmutatud lihaga, vaid soovivad värsket liha aastaringselt. Värsket lambaliha on küllatki raske hankida, sest enamik lambapidajaid müüb kõik jäärad sügisel kas lihunikele või kokkuostjatele. Probleem on selles, et suguküpseks muutuvate jäärade hoidmine koos uttedega ühel talvitusalal pole lihtne ülesanne.