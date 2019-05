Mesilasperede toetust küsib 113 Saaremaa mesinikku

Saaremaa meetootjate ühingu eestvedaja Aimar Lauge ütles, et Saaremaal küsitakse toetust 2751 mesilasperele, mis on umbes 80 protsenti maakonna mesilasperedest. “Saaremaa numbritega võib rahul olla, aga 31 000 terve Eesti peale on igal juhul vähe,” rääkis Lauge. Arvestades, et Eestis kokku on ligi 60 000 mesilasperet, võis eeldada, et toetust küsitakse vähemalt 40 000 perele, aga paraku läks teisiti.