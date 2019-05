Saaremaa Võrkpalliklubiga liitus brasiillane Daniel Maciel

“Olen suhelnud Saaremaa klubiga ja mõne sõbraga, kes kinnitasid mulle klubi professionaalsust, eesmärke ja tulevikuvisioone,” põhjendas brasiillane oma valikut. “Olen kuulnud palju positiivset ning need eesmärgid ja see klubi tunduvad minu jaoks põnevad. Olen jälginud oma vanade sõprade ja Saaremaa klubi mänge nii kohalikus liigas kui ka eurosarjas ning see on jätnud positiivse mulje.”

Daniel Maciel ütles, et seab endale lühiajalised ja keskmise pikkusega eesmärgid ning püüab neid samm-sammult realiseerida. “Vaid siis saad sa olla edukas, kui ajaliselt erinevad eesmärgid on hästi seatud ja sa tead, kuidas päev päevalt jõuda õigete tegemiste kaudu kaugemate eesmärkideni,” lausus ta.

Maciel lisas, et ta armastab protsessi, rasket ja tarka tööd. “Ma usun, et läbi raske individuaalse töö, grupitöö, distsipliini ja pühendumise oleme me valmis, kui on õige aeg,” märkis brasiillane.

Eestlastele on Maciel tuttav 2014.–2015. aastal TTÜ-st, kus ta pärast vigastuspausi ühe hooaja mängis. Hiljem on ta mänginud veel näiteks Tšehhis, Itaalias ja Prantsusmaal. Maciel on tuntud oma tugeva tööeetika ja võimsa füüsise poolest. Mängumees on sündinud 1988. aastal ja pikkust on tal 196 cm, kuid maksimaalseks löögikõrguseks lausa 360 cm.