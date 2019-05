Võrkkiige asemel rippuv tool?

Modernne lahendus, klassikaline lõõgastus

Ripptool Dream. FOTO: Kaup24

Suvi on küll mõnus ja tore, kuid lagipähe paistvast päikesest võib ühel hetkel küllalt saada. Kui päris tuppa ei soovi põgeneda, oleks abi päikesevarjust või katusest. Istumiskohale katusealuse ehitamisel asemel võib aga kasutada lihtsamaid võimalusi. Ripptool Dream pakub päikesevarju ka seal, kus pole puid ega katusealust, sest toolile on katus juba juurde ehitatud.

Musta ja rohelise kombinatsioon on minimalistlik, ent samas värske ja kaunis. Säravroheline värvus mõjub sügisel ja talvel mõnusa värvilaiguna, kevadel ja suvel sulandub aga probleemitult loodusesse.

Paljude jaoks võib ripptooli ostmisel saada takistuseks see, et nad ei ole kindlad, kas laekonstruktsioonid ripptooli raskusele vastu peavad. Ripptooli Dream müüakse aga koos alusega, nii et tooli võib paigutada igale poole, kus on piisavalt ruumi – laius 103 cm, sügavus 106 cm ja kõrgus 205 cm. See mahub nii enamikele verandadele ja terrassidele kui ka puude alla. Maksimaalne kandevõime on 120 kg, nii et toolil kiikumist võib nautida igaüks.

Haldjatool sinu elutoas

Ripptool Havana jätab esmalt mulje, nagu oleks see punutud okstest ja ripuks mõne Tolkieni haldjametsa puuvõra küljes. Tegu on käsitööna valminud tugitooliga, mille valmistamiseks on puidu asemel kasutatud vastupidavat metalli ja sünteetilist vitsa. Padjad on valmistatud polüestrist, veekindlast materjalist, mis loob ilusa kombinatsiooni modernistlikust stiilist ja looduslikust lähenemisest.

Tänu vastupidavale metallkonstruktsioonile võib seda tooli kasutada nii õues kui ka siseruumides. Muretsema ei pea ka selle pärast, kas lagi ikka tooli ja toolikasutaja raskusele vastu peab, sest tooli ülevalhoidmise eest vastutab kvaliteetne metallkonstruktsioon. Peamine on veenduda selles, et tooli üldkõrgus – 195 cm – ruumi jaoks liiga kõrge ei ole.

Kogu pere ühte tooli

Hoopis teist stiili on Amazonas BRASIL GIGANTE Lava ripptool. Kui Havana on tagasihoidlikult hall, siis Amazonase ripptooli riie on silmapaistvalt ergas, tuues värvikirevust igasse koduaeda. Ripptool on valmistatud spetsiaalselt Brasil Gigante toodetud XXXL suuruses riidest. Tooli aitab mugavamaks muuta 1,4-meetrine kirsipuust pulk, mis hoiab tooli avatuna ka siis, kui keegi seal istub.

Tänu tunduvalt suuremale kandevõimele – 200 kg – võib seda ripptooli korraga kasutada ka mitu täiskasvanut. Tõeline perepesa! Ja samal ajal on võrkkiik ise märkimisväärselt kerge – vaid 1 kg! See tähendab, et ripptooli liigutamine ei ole probleem. Küll peaks aga jälgima, et tool kinnitatakse vähemalt 200 cm kõrgusele ning kaugus maapinnast oleks 40–50 cm.

Amazonas Lava ripptool on praktiline ja stiilne ripptool – mahutab korraga mitu inimest, selle võib riputada nii laetala kui ka õunapuu külge ning see täidab ka halli päeva värvilise muinasjutuga.

