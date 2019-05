GALERII: Suurpered pildis

Idee tekkis sellest, et suurperel on tihti keeruline leida soovitud tegevuseks aega, võimalusi ja rahalist ressurssi. Just sellist võimalust soovisime peredele pakkuda. Lisaks perepildi jäädvustamisele said kõik soovijad ka jumestuse ja soengu.

Osalemisvõimalust pakkus ühendus kõigile liikmetele, kellest soovi avaldas 11 peret. Suve lõpuks said kõik pered pildistatud ja imelised hetked fotodele jäädvustatud.

Vabatahtlikud leidis ühendus, tutvustades oma ideed ja eesmärki Saaremaal tegutsevatele jumestajatele, juuksuritele ja fotograafidele. Suureks üllatuseks saime vajaliku hulga professionaale kokku vähem kui nädalaga. Vabatahtlikke osales kokku ligi 20 inimest.

Kohe alguses, kui ideed peredele tutvustasime, saime meeldivat tagasisidet. Hiljem selgus, et mõne pere jaoks oli see esimene fotograafi juures pildistamise kogemus. Samuti oli oluline tähelepanek, et fotograafid suutsid naeratama ja ennast vabana tundma panna ka need, kes pole end juba aastaid pildistada lubanud ega kunagi pildile tulnud.

Pidulikkust lisas, et enne fotole minekut pandi särama kogu naispere, mis tegi pildistamise veelgi erilisemaks. Kogu tegevuse käigus tundsid pered, et fotodele püüti kõige ehedamad emotsioonid ning iga pereliige sai olla just selline, nagu talle sobis.

Meeldejäävas projektis andsid oma panuse Sigrid Osa, Allan Mehik, Triin Tisler, Jane Prostang, Kaja Voojärv, Hanna Pukk, Jane Tänak, Kertu Koert, Saare Foto, ilusalong Mimoos – Kersti Luks, Tea Tiitson, Kaidi Kallas, Kerttu Salujärv, Liisa Tooming ning ilusalong Elu ja Ilu.

Vabatahtlikud tõid positiivsena välja, et said aidata emadel ja tütardel end professionaalil korda sättida, veeta vahva päeva koos oma perega ja jäädvustada üheskoos imelisi hetki. Rõhutati ka uut ja toredat kogemust, kus korraga oli vaja valmis saada mitmeid soenguid ja jumestusi ning pildile paigutada kuni kümme inimest.

Soojust ja armastust edastavad kõik need fotod, mis nüüd perede albumeid ja seinu kaunistavad.

Aitäh kõigile vabatahtlikele, et meie ideega kaasa tulite ja peredele kauneid hetki pakkusite! Ilma teieta poleks meie mõte teoks saanud! Koostöös sünnivad suured asjad!

PEREKOND KULA: Indrek, Annely, Ergo, Margarita, Kevin, Karl-Indrek, Egon, Rene. Jumestus ja soeng Jane Tänak. FOTO: Sigrid Osa

PEREKOND PIHL: Henrik, Stella-Mai, Liisa, Annabel. Jumestus ja soeng Hanna Pukk. FOTO: Sigrid Osa

PEREKOND LEMPU/RAND: Ülla, Kristina, Kristofer, Ketrin. Jumestus ja soeng Kaja Voojärv. FOTO: Allan Mehik

PEREKOND KUUSK: Ahti, Kaja, Laura, Sandra, Rosanna, Andri. Jumestus ja soeng ilusalong Elu ja Ilu. FOTO: Saare Foto

PEREKOND STAHL-SÜLD: Aadu, Ingeli, Elisbeth, Aleks, Lisete. Jumestus ja soeng ilusalong Elu ja Ilu. FOTO: Jane Prostang

PEREKOND MESILA: Riivo, Anneli, Marcus, Karl-Mathias, Marie, Reiko. Meik ja soeng Kaja Voojärv. FOTO: Triin Tisler

PEREKOND LEEMET: Ole, Ingrid, Joosep, Pilleliis, Rosette, Willem. Jumestus ja soeng Kaja Voojärv. FOTO: Allan Mehik

PEREKOND KUPITS: Kertu, Eleri, Kevin, Kermo, Eliisabet, Kauro, Aurora. Soeng ja jumestus Jane Tänak. FOTO: Jane Prostang

PEREKOND VIHERPUU-BERENS: Asko, Anneli, Oskar-Urmas, Nora-Liisa, Õnne-Mari, Aron Alexander. Jumestus ja soeng ilusalong Elu ja Ilu. FOTO: Jane Prostang