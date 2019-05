Garnisoni ohtliku kolemaja viimne tund on löönud

Sellest, et mitmekorruselist korduvalt põlenud puitmaja ootab lammutamine, kirjutas Saarte Hääl juba 2017. aasta lõpul, kui selle omandas Ogremor Holding OÜ. Ettevõtte omanikud on Mart Loik ja Olari Aavik, kes ühtlasi veavad ehitusfirmat Arens Ehitustööd.

Loik ja Aavik on viimastel aastatel kohalikul ehitusmaastikul aktiivselt möllanud, parasjagu on viimast vuntsimist saamas täielikult nullist taas püstipandud Villa Meissner (kunagine vene lasteaed) Lasteaia tänaval. Viimanegi oli aastaid üks Kuressaare suurtest häbiplekkidest.

Kui eile hommikul löödi kopp sõna otseses mõttes Garnisoni tn 15 maja seinast läbi, siis puhas peaks plats seal olema ilmselt juba täna õhtuks. Vähemalt hoone peaks selleks ajaks kadunud olema, arvas Mart Loik, muus osas tuleb kinnistut veel siluda.

“Siis vaatame edasi, esialgu jääb sinna lihtsalt sile platsike. Kohe pole meil mahti sellega midagi tegema, st sinna midagi ehitama, hakata,” tõdes Loik. Tegelikult peaks sinna tulevikus siiski samaväärne elumaja asemele kerkima. “Ega me teda rohumaaks ostnud,” tähendas ta.

Uue maja ehitus ei ole aga veel paari lähema aasta teema. “Sinna jõuame järjega ilmselt 2023. aastal. Sinnamaani on meil veidi teisi plaane ees,” kõneles ehitusfirma juht.

Näiteks on kohe-kohe algamas Lasteaia tänaval valmiva Villa Meissneri hoovil veel kahe elumaja ehitus. Plaane on aga teistegi objektidega. Mis puutub veel Garnisoni kolemajja, ei ole see Loigu hinnangul keerulisemate lammutustööde seast.

“Ses suhtes on seal lihtsam, et Lasteaia tänaval tuli hulgaliselt seinu ja muid väärtuslikke detaile hoonest välja tõsta enne, et neid uues majas ära kasutada,” selgitas Loik.

“Muinsuskaitsealuseid detaile me küll teatud määral sealt veel kätte saame, aga üldiselt on maja juba osaliselt sisse varisenud,” tunnistas omanik. “Ja inimelu on väärtuslikum, kui vana aken või uks.”

Saarte Hääle veergudele on Garnisoni kolemaja jõudnud aastate jooksul korduvalt. Valdavalt on selle põhjuseks olnud mitmed põlengud ja hoone varisemisohtlikkus.