Heldur Harry Põlda naaseb Eestisse

“Esietendus läks fantastiliselt, äärmiselt soe vastuvõtt publiku poolt ning Eesti publiku ees taas laulda oli väga hea tunne,” jagas Põlda Saarte Häälele uue projektiga seotud emotsioone. Tema jaoks oli muusikali ühe peategelase Tony roll paras proovikivi – esimest korda tuli selgeks saada nii laul, tekst kui ka tants. Asja teeb veel keerulisemaks see, et Põldal tuleb ka ingliskeelse versiooni Tonyt (Cameron Sharp) dubleerida.

“West Side Storys” näeb Põldat veel neljateistkümnel etendusel juunis ja augustis. “Isegi veidi kahju on, et see kõik augustis lõppeb, kuna tegemist on tõesti ühe suurima show’ga Eestis. Terve trupp on seda ettevalmistusprotsessi ja etenduste perioodi kogu täiega nautinud,” lausus ta.