KAAREL KASEMETS 75 - Mees, kes valutab südant kodusaare arengu pärast

Tallinnas sündinud ja lapsena Viimsi poolsaarel elanud Kaarel jätkas kooliteed IV klassi poisina Keavas, kuhu tema ema koolidirektoriks suunati. Keskkooli lõpetas ta Raplas. Lennukaaslastega kohtumine terendab nüüdsel saarlasel ees Viljandi folgil. “Kõigil meil on sel aastal ümmargune tähtpäev. Folgimelus on tore taas kokku saada,” mõtiskleb Kasemets.

Tartu suusamaratoni on ta seitse korda läbi sõitnud, Tartu rattarallil osalenud neli korda. Tulemustega on mees ise rahule jäänud.

Käsitöömeister on ta samuti. Kaarli tehtud korvid on pilkupüüdvad. Veel on ta kirglik korilane ja kalamees. Nurmenukud on tal nopitud ja kaseurvad kogutud. Põdrakanepi, seente ja metsamarjade valmimist annab veel oodata.