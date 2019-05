Saaremaa vald sai laeva puuduste eest nuhelda

Selliste järeldusteni jõudis veeteede amet laeva üldise seisukorra hindamisel Roomassaare sadamas 20. mail. Üleeile saatis veeteede ameti peadirektori asetäitja Kaidi Katus vallavanem Madis Kallasele ülevaate hindamise tulemustest.

Istmekatted kulunud

Abro roolimaja, reisijate salong, WC ja masinaruumid olid küll puhtad, ent roolimaja istmed väga kulunud. Kulunud on ka reisijate salongi istmed ning kahel neist juba pragunemise märgid. Samuti avastati reisijate salongi uksel roostekahjustused ja leiti, et teki istmete puitdetailid on puhastamata ja õlitamata.

Veeteede amet palub vead kõrvaldada 30. juuniks ning edastada tehtu kohta “tõendav pildimaterjal”.

“Laeva masina logiraamatut laevas ei olnud. Puudub usaldusväärne dokumentatsioon laevale tehtud õlide ja jahutusvedeliku vahetuse kohta,” jätkas Katus Abrol avastatud puuduste loetelu. Ka õlid, filtrid ja jahutusvedelik tuleb vahetada hiljemalt juuni lõpuks ning saata tehtud tööde kohta väljavõte logiraamatust veeteede ametile.

“Täheldasime kurvastusega segadust uue laevamehaaniku leidmisel ning kapteni entusiasmi ja positiivsuse tuntavat langust,” kirjutas Kaidi Katus veel. “Loodame, et vald suudab tulevikus laeva meeskonnale rohkem tuge ja motivatsiooni pakkuda.”

Tavaline amortisatsioon

Abro kapten Kaupo Heinlaid kinnitas, et mingit “bardakki” laevas ei ole, samuti pole Abro kindlustuseta sõitnud. “Laeva peal on alati töid teha,” lausus kapten, lisades, et hoiab veeteede ametit pidevalt Abro seisukorraga kursis. “Igal aastal on ette nähtud laeva ülevaatus ja on täiesti tavaline praktika, et kui leitakse mingid puudused, siis need parandatakse,” rääkis Heinlaid.

Heinlaidi sõnul on loomulik, et kuue aasta jooksul kasutuses olnud laeval üks või teine asi amortiseerub.

“Kui nii väikese laeva pealt käib läbi tuhandeid inimesi, jätab see kahjuks omad jäljed,” tõdes ta. “Neid jälgi oleme kogu aeg jõudu mööda parandanud ja korda teinud.”

Heinlaid lisas, et kui veeteede amet leiab, et istmekatted tuleb välja vahetada, siis peab vald kui operaator laskma selle töö ära teha. Väljend “roostekahjustused” on Heinlaidi hinnangul aga ilmne liialdus.

“Kui laevale on pandud tulekindel terasest uks, siis paraku soolane merevesi tekitab uksele roostetäppe,” selgitas Heinlaid, lisades, et igal aastal laseb ta Nasval dokis teha Abrole värviparandused ja muidki plaanitud töid.

Kõige suurem mure on Heinlaidi sõnul aga see, et mehaanikud – praegu on laeval juba neljas mehaanik – on õlivahetused ja muud tarvilikud tööd küll ära teinud, ent pole neid masina logisse korralikult üles märkinud.