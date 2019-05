Vähiühingu teabetoal uus asukoht ja lahtiolekuaeg

EI OLE VAJA PELJATA: Siiri Rannama julgustab vähiga võitlevaid inimesi ja nende lähedasi teabetuppa sisse astuma. Võib-olla on just see õige koht ja keegi vabatahtlikest õige inimene, kellele öelda välja mõtted, millest pereliikmetele rääkida ei taha või ei saa.

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl