Džinnitootja annab aktsiisitõusu teadusele

“Ma olen rõõmus, et saame toetada meie jaoks olulisi noori loodusteadlasi. See on minu jaoks tõeliselt südamelähedane teema,” ütles Lahhentagge tegevjuht Maarit Pöör, kes hetkel teeb oma teist magistrikraadi destilleerimises kaugõppes Heriot Watti ülikoolis Šotimaal.