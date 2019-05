AJA LUGU: Salmel tünni pandud silgud rändasid sõduritele söögiks

Vanemate inimeste mälestuste järgi suitsutati Salme rannas Sandri talukohas kala juba 1939. aastal. Sõjaeelsest ajalehest Postimees saab lugeda, et Salmel tegutses 1940. aastal Eesti kalanduskoja kalajahuvabrik. Veel selgub ajalooallikatest, et 1941. aastal oli Kuressaare kalakombinaadil plaan ehitatada ümber Salme kalasoolamispunkt ja rajada Salmele sadam, kuid need plaanid peatas alanud sõda.