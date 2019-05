Tööstusliku kanepi külvipind suurenes 1000 hektarini

Rauno Kuuskor rääkis, et kokku on nende ettevõttel kasutada Eikla ümbruses 1200 ha maad, mida renditakse põhiliselt kohalikelt maaomanikelt. Üle võeti endise lambakasvataja Ivo Lepiku maad ja põllumajandushooned, 500 ha külvipinda võeti rendile Rootsi investoritelt Eikla soos, kus vahepeal edutult kiirekasvulisi papleid ja haabasid kasvatati. Seitse aastat kulus arusaamiseni jõudmiseks, et puud turvasmullal lihtsalt ei kasva. “Eelmisel aastal võtsin puud maha,” lausus Saare Muldne OÜ osanik.