Haigla avab värske ilme saanud perepalatid

Kel olnud juhust varem, enne remonti, haigla perepalatites viibida, saab uuesti tulles rõõmsa üllatuse osaliseks – need kolm ruumi on pigem hotellitoa kui haiglapalati moodi.

“Minu meelest on need toad väga ilusad ja loodan, et ka peredele sobilikud,” ütles SA Kuressaare Haigla vastutav ämmaemand Mari-Liis Aus . Kiidusõnu jagus ka ämmaemand Aili Jalakal ja õde Jaana Kulal, kes eile tööpostil viibisid.

“Mul on väga hea meel, et meie Saaremaa pered saavad oma elu ühel kõige olulisemal ajal olla esteetiliselt kenades ja puhastest ruumides,” lausus SA Kuressaare Haigla juhatuse liige Märt Kõlli .

“Neile, kes on oma asjadega kodust kohale tulnud arvestusega, et saavad peretoas elada, on see pettumus küll,” lisas Aili Jalakas.