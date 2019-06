Pika tänava liiklus suunatakse Aia tänavale

Kaevetööd toimuvad Kopli tänava ja M. Körberi ning Sepa tänava vahelisel lõigul 3. juunist 30. augustini. “See lõik on suhteliselt lühike ja kõrval on hea alternatiiv Aia tänava näol olemas. Liiklus suunatakse sinna,” rääkis Saaremaa vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk .

Õnneks ei tööta tema sõnul sel ajal ka koolid, mis tähendab, et häiritud bussiliiklus puudutab peamiselt puuetega inimeste koda, ent neilgi on suvel üldiselt väga vaikne periood. Tuisk lisas, et tööd algavad Sepa tänava ristmikult ning ligipääs asutustele tagatakse algul Kopli tänava poolt ja hiljem Sepa tänava poolt.