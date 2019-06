Tuli tuli ja jättis sädemed

Huvitav oli TuleTulemise juures see, et erinevate liikumisvahendite üleslugemisel jääb ühe käe sõrmedest suisa väheks. Ametlik tuleauto oli eestlast endi loodud elektriauto Nobe.

Saaremaalt lahkus tuli eile Hiiu Ingli nimelise laevaga Hiiumaale. Kokku kestab tuleteekond mööda Eestit 33 päeva, tehakse 450 peatust ja teel on pikkust 4200 kilomeetri jagu. 4. juulil süüdatakse tuli Tallinnas esmalt Kalevi staadionil tantsupeo auks ja 6. juulil jõuab tuli Tallinna lauluväljaku torni, kus see Mihkel Lüdigi “Koidu” viimaste taktide ajal loitma lööb.

MITU LATERNAT

Kogu TuleTulemise teekonna teeb kaasa ka 28-liikmeline tule tehniline tugi, mida veab tehnikaülikooli akadeemiline meeskoor. Tule teekonnale võetakse praktilistel kaalutlustel neli kuni viis tõrvikut, lisaks eraldi tuulekindel gaasilatern. “See on vajalik ainuüksi selleks, et tõrvikutega igale poole ei pääse, näiteks siseruumidesse,“ täpsustas TuleTulemise tehnilise meeskonna esindaja Jaak Kortel. Rahvarohkete kogunemiste jaoks on loodud ka kolmas võimalus – suur gaasi peal töötav tulealus, mille pealt on tuli ka kaugemale näha ning sellelt on inimestel suurematel kogunemistel võimalik tuld ka oma laternas kaasa võtta. Säärane tulealus süüdati põlema ka Kuressaares.

Allikas www.tuletulemine.ee