Vöimaluse fondist küsitakse 709 000 eurot

MTÜ Vöimalus tegevjuhi Merit Trei sõnul said nad ühtekokku 66 taotlust, kogumahus 709 000 eurot. “Tuleb tunnistada, et see on üle igasuguste ootuste,” märkis ta. “Ühelt poolt on selge, et oleme väga raske valiku ees, sest Vöimaluse esimeseks, suviseks taotlusvooruks on toetuste maht kavandatud suurusjärgus 50 000 eurot.”