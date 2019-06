KEK-is tuleb jazzilaulupidu

Kontserttuur külastab juunikuus kuut Eesti maakonda, et kinkida rahvale lähenevate laulupeo juubelipidustuste vaimus tasuta kontserdielamusi. Saare KEK-i perenaine Helle Susi ütles Saarte Häälele, et algselt oli plaan ühitada kontsert laulupeo tuletoomise üritusega, kuid viimase programmi tiheduse tõttu see ei õnnestunud. “Aga niimoodi saabki jazzi-tule toomise projekt ehk rohkemgi tähelepanu. On suur heameel tervitada eesti muusikute koorekihti, meie kõrgkultuuri saadikuid taas Saaremaal esinemas,” lausus ta.