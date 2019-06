Kuivastu sadamasse tekitati 0-rajad

MIKK RAUDSEPP on üks saarlasest, kes kurdab probleemide üle soodustuse saamisel.

TS Laevade juhatuse liige-teenindusvaldkonna juht Pille Kauber selgitas, et kuna sõidukite arv on aasta-aastalt suurenenud, tegi sadamate haldaja Saarte Liinid Kuivastu sadamas sõidukite kogumisalale laienduse. Tööd lõppesid 31. mail. Kogumisala laiendustööde tulemusena on Kuivastu sadama alale lisandunud 0-rajad.