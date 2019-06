Veebruaris kadunuks jäänud muhulane leiti surnuna

Praeguseks on tuvastatud, et tegemist oli selle aasta veebruaris Muhu vallas kadunuks jäänud 50-aastase Veikoga.

Veiko jäi kadunuks 11. veebruaril. Et mees armastas ATV-ga merejääl sõitmas käia, siis arvati, et ta oli ka seekord sama tegema läinud. Seda põhjusel, et mehe kodus polnud ka ATV-d.