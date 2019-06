LUUBI ALL: Kuhu kolivad saarlased, kes kolib Saaremaale?

Kes eelistab melu, kes vaikust

“Inimesed, kes Saaremaale elama tulevad, peavad sellest igal juhul teada andma,” selgitas Levisto. “Siit ära minna saab aga väga hästi, ilma et seda ametlikult kuskil näitaksid.”

Levisto hinnangul on paraku loomulik, et mandrile kolijaid on saartele tulijatest rohkem. “Noored inimesed, kes siin keskkooli lõpetavad, lähevad mandrile edasi õppima või tööle ja paljukest neid sealt tagasi tuleb?” rääkis Levisto. “Ahvatlevana tunduvad töökohad on kahjuks mujal, eriti mis puudutab neid töökohti, mis eeldavad kõrgharidust. Kui meil on selline töökoht pakkuda, on konkursil palju kandidaate.”

Õnneks leidub Levisto sõnul siiski neidki, kes otsustavad elada just siinpool Suurt väina. “On inimesi, kes eelistavad melu ja linnakära, ent ka neid, kes otsivad rahu ja vaikust,” ütles Levisto. “Pigem aga hakatakse rahulikumasse kohta kolimisele mõtlema juba vanemana.”

Nende hulka, kes mandrilt Saaremaale elama asunud, kuulub ka abielupaar Teele Talk-Kõdar ja Johannes Kõdar. Teele töötab Saaremaa vallavalitsuses sotsiaaltöö peaspetsialistina, kes tegeleb sotsiaal- ja võlanõustamisega. Abikaasa Johannes on aga keskkonnaametis maahoolduse spetsialist.

Isa poolt Saaremaa juurtega Teele on kasvanud ja koolis käinud mandril.

“Me kumbki ei ole Saaremaal üles kasvanud,” ütleb Teele. Tema on lõpetanud Tallinna inglise kolledži ja Tartu ülikoolis õigusteaduskonna magistriastme õppe. Tema abikaasa Johannese lapsepõlv möödus aga Tartus, kuid keskkooli lõpetas ta pealinnas –Tallinna Mustamäe gümnaasiumi. Tartu ülikoolis lõpetas ta ökoloogia ja elustiku kaitse eriala, kõrvalerialana õppis bioloogiat.

Saaremaale kolisid Teele ja Johannes 2017. aasta suvel. “Kuna soovisime elada emma-kumma perele lähemal, kaalusime, kas kolida Tallinna või hoopiski Saaremaale,” rääkis Teele. Kuna mõlemad eelistasid pigem rahulikku ja vaikset elukeskkonda, otsustasid nad Saaremaa kasuks.

“Mõni tuttav arvas küll, et oleme veidi hullud, et Saaremaale, ja veel Sõrve, kolime,” tunnistas Teele. “Õnneks aga ei ole me veel oma otsust kahetsenud. Mina tunnen küll, et maal elada on mõnus.”

Kuna Teele töö eeldab väga palju inimestega suhtlemist ja tihtipeale on juhtumid just emotsionaalselt pingelised, on kodus – vaikuses ja looduses – võimalik päriselt puhata.

“Ma arvan, et Saaremaale kolimisega ei ole me millestki ilma jäänud,” märkis Teele. “Ka siin on võimalik soovi korral meelelahutusüritusi külastada – käia kontsertidel, kinos, teatris, festivalidel.”

Mandrilt Saaremaale on elama asunud ka Lääne-Virumaalt pärit Aaro Nursi, kes kevadel valiti loodava Saaremaa laste ja perede tugikeskuse juhatajaks ning praegu uut süsteemi üles ehitab.

Aaro Nursi lõpetas 2011. aastal Tartu ülikooli eripedagoogika osakonna logopeedina. Pärast ülikooli lõpetamist töötas ta Lääne-Tallinna keskhaigla närvihaiguste kliinikus ja Tartu ülikooli kliinikumi närvikliinikus logopeedina.

Saaremaale kolis Aaro tänu logopeedist abikaasale, samuti Tartu ülikooli kliinikumi närvikliinikus töötanud Liisa Nursile (neiupõlvenimega Kolk), kes on mitmendat põlve saarlane.

“Mu abikaasa andis juba Tartusse õppima asudes pühaliku tõotuse, et tuleb Saaremaale tagasi,” lausus Aaro.

Saaremaa ühisgümnaasiumi vilistlane Liisa lõpetas Saaremaa ühisgümnaasiumi 2010. aastal ja kolis pärast seda Tartusse, kuhu jäi ka pärast ülikooli lõpetamist. Eesti logopeedide ühingult 2017. aastal noorlogopeedi tiitli pälvinud Liisa tunnistas toona, et unistab Saaremaale naasmisest.