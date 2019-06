Jaanis Prii viis kokku Luce ja Bellingshauseni

“Legend tõesti räägib, et ta käis oma ümberilmareisi jaoks Saaremaalt madruseid värbamas. Päris tõenäoline selline variant siiski ei ole,” arvas Prii. Küll pole võimatu, et väike Fabian puutus isand Lucega kokku siis, kui too Lahetaguse mõisa omanikuks sai. Kahesaja aasta tagusesse aega sisse elada ei olnud Prii sõnul raske, ühel hetkel hakkasid sündmused ise hargnema.

“Aga vastutus muidugi on. No vaadake, kui seal teises elus või pilvepiiril või kus iganes me ükskord kõik jälle kokku saame, seal needsamad Bellingshausen ja Luce ning minu muud tegelased ju küsivad, et mis pläma sa, kulla mees, meie kohta kokku oled kirjutanud. Praegu olen veendunud, et kui see kõik nii ei olnud, siis see vähemasti võis nii olla. Ja sündmused ise ning tegelased üldisemas plaanis on siiski ajalootruud,” rääkis ta.