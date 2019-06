Vald plaanib kiipimiskampaaniat

Saaremaa vallavalitsuse järelevalveteenistuse juhataja Karel Koovisk rääkis Kadi raadio uudistele, et mõte kampaania korraldamiseks tuli sellest, et loodetavasti veel käesoleva aasta jooksul hakkab Saaremaa vallas kehtima ühtne koerte ja kasside pidamise eeskiri, kus on fikseeritud lemmiklooma kiipimise ja steriliseerimise nõuded.