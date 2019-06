Kesklinna kiirusepiirangut eiravad pea kõik juhid

Matis Sikk ütles, et olukord vajab tõsist sekkumist ning seetõttu jõuti ka füüsiliste tõkete paigaldamise osas üksmeelele. Tema sõnul on see piirkond, kus on mõlemast suunast mitu ülekäigurada ja ristmikku. On ka Pihtla tee ristmik, mille vaadet varjab majasein.

Valla ehitusinsener Madis Pihel ütles, et Torni tänava nurgast kuni kohtumajani, kus algab asfalt, on kiirusepiirang 10 km/h. See on siis teekonnal üle keskplatsi. Alal on peatumiskeeld ja hoiatusmärk, et jalakäijad liiguvad sõiduteel. Lossi tänava ülejäänud alal säilib 30 km/h kiirusepiirang. Ühe suurema uuendusena muudetakse nii Torni-Tallinna kui ka Pargi-Lossi tänava peatee suunda. Tallinna ja Lossi tänav ei ole enam tulevikus peateed, vaid need on seotud Torni ja Lossi tänava Allee tänava poolse osaga.