Veeproovid korterelamu joogiveest ei kinnita põllumajandusreostust

Laimjala teenuskeskuse juhataja Vilmar Rei andis 31. mail saadetud kirjas keskkonnainspektsioonile teada, et nüüdseks laekunud veeproovide analüüsiaktide põhjal ei ole esialgu alust arvata, et tegemist on inimtegevusest põhjustatud reostusega, vaid tegemist on loodusliku nähtusega.