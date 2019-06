Naine kukkus turuplatsil pea veriseks

Haiglasse viidud naine sai EMO-s pähe neli õmblust. Tema enda sõnul oli see veel õnnelik õnnetus, sest vaid paarkümmend sentimeetrit eemal on laoruumi viiv kaldtee. “Oleks ma sinna otsa kukkunud, oleks minuga valmis ka,” ütles proua Saarte Häälele.

Valla meediaspetsialist Risto Kaljuste ütles, et vahejuhtumi järgselt on olukorraga tutvunud ka valla esindajad ning on kinnitanud, et projekti järgi on kivid korrektselt paigaldatud. “Ohtu me ei näe,” kinnitas Kaljuste.