JUHTKIRI: Mm-mmm maasikad!

Üks suve olulisemaid märksõnu lisaks “puhkusele” ja “päikesele” on kahtlemata… Maasikad! Mida suuremad ja magusamad mammud on, seda parem. Nende meelest, kes potipõllundusega tegelevad, on kõige mõnusam mekk man teadagi oma peenrast korjatud maasikatel. Või siis ema-vanaema kasvatatud marjadel.