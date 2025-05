Juhtkiri Kuressaare kraanivesi on ohutu!

Justkui aastapäeva meenutuseks avastasid linlased mõni päev tagasi, et puhta läbipaistva vee asemel tuleb kraanist hägust hallikat vedelikku. Samuti kurdab osa inimesi, et vesi lõhnab ja maitseb kloori järele. Mõlema põhjus on Tõlli veehaarde puurkaevude puhastustööd.