Juhtkiri Jällegi hüüdis õnnetus tulles

Iga liiklusõnnetus on segu halbade asjaolude kokkusattumistest. Tagantjärele võib mõelda, et mis oleks olnud siis, kui... Juhtunut see aga olematuks ei tee. Liival juhtunud õnnetus ei olnud midagi ettenägematut. Loomulikult ei saanud ennustada, et see juhtub kolmapäeval kell 13.32, kuid kõik ohumärgid olid õhus.