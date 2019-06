GALERII: Antarktika laev ristiti rohke jääga

Laev suundub kuu aja pärast Antarktika 200 nimelisele ekspeditsioonile, millega tähistatakse Bellingshauseni poolt mandri avastamise aastapäeva. Polaartraditsioonide lasti ristimisel vastu parrast puruks mitte pudel vahuveini vaid hoopiski kamakas jääd. Jääga loopides said laeva õnnistada ka kõik teised soovijad.

Laeva üks kaptenitest Indrek Kivi märkis, et ülesõit Nasvalt Tallinna läks väga hästi. Meeldiva üllatusena on laeval väga head purjetamisomadused ning kui muidu on purjed abiks mootorile, siis oli Kivi sõnul hetki kus masin sõitis minimaalse käiguga, kuid minek oli sellegipoolest väga hea.