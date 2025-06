KÜLAVAHELOOD Kärla perepäev pakkus põnevust nii pisipõnnidele kui nende vanematele

Saatejuht Aare Laine küsib külastajatelt, miks nad perepäevale tulid. Esimeseks vastajaks on Liidia, kes koos tütrega võttis teekonna ette Upalt. Lapsevanem ütleb, et luges sellekohast infot ja sai aru, et lapsele pakutakse seal kindlasti palju huvitavaid tegevusi. Ta on veendunud, et päev läheb korda nii tema kui tütre jaoks.