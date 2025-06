"Unistuste pulmapeo" finalistid Marta ja Kaido "Oleme leidnud teineteises selle inimese, kelle kõrval elu tundub õige"

32-aastane juuksur Marta ja 30-aastane kinnisvaraekspert Kaido, kes annab Kuressaares ka klassikalise poksi trenne, on olnud koos poolteist aastat. Ühise elu alustalaks on nende sõnul ausus, toetus ja teadlik valik kasvada koos. Lisaks ühendab neid armastus seltskonnatantsu vastu, millega nad on tegelenud 2024. aasta sügisest. "Hooaeg on küll läbi, aga see ei takista meid kodus kahekesi tantsimast," ütleb Kaido naeratades.