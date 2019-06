Saaremaal on käimas nelja riigi kaitseväelaste ühisõppus Baltops. Kallaste rannas toimuval õppusel sooritatakse merelt erinevate sõidukitega maabumisharjutusi. Õppusest võtavad osa kaitseväelased USAst, Poolast, Rumeeniast ja Eestist. Panustamas on ka Eesti kaitseväe staabi- ja toetuslaev Wambola ning laevastiku staap, lisaks on kaasatud kaitseliitlased Saaremaa malevast.