Regula asub 20. juunil Virtsu-Kuivastu liinile

„Suvekuudel ehk perioodil juuni-august reisib umbes 40% kogu TS Laevade aastasest reisijate mahust. Kõige aktiivsem suvekuu reisimiseks on juuli, mil külastatakse Eesti suursaari üle kolme korra rohkem kui talvekuudel. Üks aktiivsemaid tähtpäevi on kindlasti jaanipäev. Hetkel on jaanipäeva nädalavahetuseks veel võimalik e-pileteid Praamid.ee lehelt ette osta ning vältida sellega järjekorras seismist.“

Parvlaev Regula reisidele on Kauberi sõnul võimalik osta üldjärjekorra e-pileteid. Üldjärjekorra e-pileti erinevus e-piletiga, mis on ostetud kindlale reisile on see, et üldjärjekorra e-pilet ei ole seotud ühegi konkreetse reisiga. Üldjärjekorra e-piletit saab osta veebilehe praamid.ee kaudu samal päeval, pilet hakkab kohe kehtima ning kehtib pileti ostmise päeval ja kahel sellele järgneval päeval (48 tundi).