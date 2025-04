Kaarel Kasemets Tere tulemast turismilinna! Ehk tahaks rahu

"Tere tulemast linnupeletite linna! Meie linnapargis saab puhata ja piiskopilinnuses rahakotti tuulutada. Milline ilus pügatud-lõigatud linnapark! Teie heaks ja rõõmuks vabastasime selle häälekatest lindudest, asendades need tüütud tegelased "tii-tii-tii ja krääks-krääks-krääks" kõlaritega. Loodame, lugupeetud turistid, et meie algatusel on järgijaid ja viite mõned head järgimist väärivad võtted kaasa oma kodukohtadesse. See päris lind võib ju ära tüüdata, vaheldust linnulaulule või naturaalselt lõhnavale sõnnikule vajame kõik. Elagu linnupeletid ja kunstväetised!"