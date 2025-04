Juhtkiri Vagad linnukesed kui nuhtlus

Paraku tähendab see, et varesed on oma senise lemmikpaiga asemel linnas lihtsalt mujale kolinud. Kuressaarlastele, kelle kodu juures linnud end sisse seadnud on, see meeltmööda muidugi pole. Toovad ju sellised naabrid kaasa hulga probleeme: linnud lärmavad, lasevad täis autod ja õues kuivava pesu. Samuti muutuvad varesed pesitsemise ajal agressiivseks. Mäletate ehk Torni tänaval elutsenud varest, kes kippus kõndijaid ründama? Selleks, et inimesed oleks sealkandis liikudes ettevaatlikud, olid üles pandud koguni hoiatavad sildid.