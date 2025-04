Aive Post Hea Hoog – 15 aastat töövõimalusi erilistele inimestele

Me kõik soovime end tunda olulise ja vajalikuna. Töötamine on selleks üks oluline väljund. SA-l Hea Hoog ehk SAHH-il on Eestis kokku 12 töö- ja tegevuskeskust, kus fookuses ongi erinevate vajalike toodete valmistamine.

Nii on näiteks lemmikloomasõpradele vägagi tuntud loomapesad, nuuskimismatid ja mitmesugused mänguasjad, saunasõpradele Kuressaare töökeskuses valmivad lustlikud vilditud saunamütsid, sussid jpm. Selleks, et ka kaugema kandi rahvas saaks endale vajalikku soetada, on alati avatud veebipood www.heahoog.ee.

Tööd enam kui 800 inimesele

Eelmisel aastal töötas töökeskustes üle Eesti, sealhulgas toetatud töötamise teenusel, enam kui 800 inimest, 44 erilist meistrit olid ametis Kuressaares.

SAHH-is teatakse, et iga töö on oluline – kes oskab õmmelda või viltida, kes aga nuuskimismattide jaoks ribasid lõigata – iga tööetapp on tähtis ja tasustatud vastavalt erilise meistri võimetele. Aeg ei ole alati kõige olulisem, küll aga on oluline valminud toote kvaliteet, mida jälgivad hoolega Kuressaare tegevusjuhendajad Aive, Aira, Anne ja Anneli.

Tegevusjuhendaja juhendamisel tehakse ka avatud tööturul erinevaid koristustöid. Ettevõte on väga tänulik headele koostööpartneritele, kes on pakkunud erivajadusega inimestele võimaluse töötamiseks – MTÜ-le Saarepiiga Koolitus, Saaremaa Haldusele, OÜ-dele Kinnisvarahooldus, Saaremaa Prügila, Kalla Mööbel, Linna Pesumaja, AS-ile Selver ja ka eraisikutele. Tänu teile saavad erivajadusega inimesed tunda end olulise ja vajalikuna!

SAHH-i töös on olulisel kohal materjalidele uue elu andmine. Umbes 60% toodetest on valminud just sellisest materjalist – nii võib töökeskusesse julgelt tuua puhtaks pestud T-särke või teksaseid, mis saavad uue elu praktilise tootena. Näiteks ühe keskmise nuuskimismati valmistamisel saab uue võimaluse umbes 15 T-särki ja teksapükstest valmivad nii toredad teksavaibad kui ka lemmikloomalelud. Ideid jagub!

Töökeskusse satuvad ka need inimesed, kes otsivad lahendust oma erisoovidele – nupukad töötajad koos tublide meistritega leiavad alati lahenduse. Tasub läbi jalutada ja arutada, mida täpsemalt saaks valmistada kingiks näiteks tööperele, koostööpartneritele, konkursi autasudeks või hoopis lasteaialõpetajatele.

Uus aasta tõi uued ruumid