KIRJAD KOJU 14. kiri: plädisevad külalised

See on isemoodi tunne, kui veedad terve päeva inimesega, kes polegi sinuga samas ruumis, aga märkmete ja salvestuse kaudu siiski. Istun vaheldumisi töölaua taga ja diivanil, sülearvuti kaasas. Vahepeal käin söömas, teen uinaku, jalutan. Peas on palju mõtteid ja enamik neist pole minu omad, kuid minu roll on sõeluda, mida just praegu võiks lugejale öelda. Sest seda ma usun, olles üle paarikümne aasta ajakirjanduses töötanud, et sõnu pole mõtet niisama vahtu peksta: midagi peaks inimene vastutasuks saama, kui võtab aega, et su kirjapandud teksti lugeda. Mõni lugu teavitab, teine tekitab rõõmu (või viha!), annab nõu või toob meid teineteisele lähemale.