LAPSED: Päästke imetavad emad ehk Beebid söögu kemmergus!

Raseduskuud on möödas ja perre saabunud pingelangus – beebi on sündinud. Ema mõtleb rõõmuga, et enam ei raskenda suur kõht liikumist ning näib, et normaalne elurütm hakkab taastuma. Kui tuleb esimene küllakutse või ees ootab mõni üritus, tunneb värskelt emaks saanud naine heameelt, et saab taas välja “inimeste sekka”.