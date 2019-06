Regula asub 20. juunist Virtsu–Kuivastu liinile

Kolmas laev teeb suveperioodil 20. juunist kuni 29. augustini kokku 513 reisi, teatas TS Laevad. TS Laevade juhatuse liikme ja teenindusjuhi Pille Kauberi sõnul on järgmisest nädalast oodata hüppelist reisijate kasvu.

“Suvekuudel ehk perioodil juuni–august reisib umbes 40 protsenti kogu TS Laevade aastasest reisijate mahust. Kõige aktiivsem suvekuu reisimiseks on juuli, mil Eesti suursaari külastatakse üle kolme korra rohkem kui talvekuudel. Üks aktiivsemaid tähtpäevi on kindlasti jaanipäev. Hetkel on jaanipäeva nädalavahetuseks veel võimalik e-pileteid praamid.ee lehelt ette osta ja vältida sellega järjekorras seismist,” rääkis Kauber.