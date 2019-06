Hambapolikliinik saab muhu juurtega juhataja

“Konkurss juhatuse liikme kohale oli võrdlemisi tagasihoidlik,” ütles SA Kuressaare Hambapolikliinik nõukogu esimees Reet Tuisk, kelle sõnul oli juhatajaks soovinuid kolm, üks neist jäi aga kandideerimisega hiljaks.

“Nii oli meil tõsiseltvõetavaid kandidaate ainult kaks,” märkis Tuisk. “Vaatamata sellele jõudis nõukogu ühisele arusaamisele, et Kaja Leskinen on väga hea valik. Ta vastas praktiliselt kõigile meie esitatud tingimustele ja ka soovitusele, et kandidaadil võiks olla erialane, stomatoloogiharidus.”

Kõik suved veetnud Muhus

Tartu ülikoolis hambaravi erialal lõpetanud Leskinen on viimased 20 aastat töötanud Oulo ülikooli haigla hambaravi ja suuhaiguste osakonnas. “Tartu ülikooli viimase kursuse tudengina läksin Soome vahetusüliõpilaseks hambaravi erialal ja pärast seda jäingi sinna,” rääkis Leskinen. Internatuuri läks ta Oulu ülikooli, kust hiljem sai ka doktorikraadi.

Kuna pärast aastaid Soomes hambaravi ja profülaktilise hambaravi valdkonnas töötamist ning oma valdkonna tudengite õpetamist soovis Leskinen Eestisse naasta, tuli Kuressaare hambapolikliiniku juhataja konkurss tema sõnul väga õigel ajal.

Elu siinpool Suurt väina pole Leskineni jaoks sugugi võõras – ta on küll üles kasvanud mandril, ent sündinud Kuressaare haiglas. Samuti on Leskinenil muhu juured. “Olen kõik oma suved veetnud Muhus vanavanemate juures,” lausus Leskinen.

Järgmiseks viieks aastaks hambapolikliinikut juhtima asuv Leskinen soovib oma sõnul end kõigepealt kurssi viia Eesti tervishoiusüsteemiga ning tutvuda Kuressaare hambapolikliiniku ja selle töötajatega.

Nõukogu esimehe Reet Tuisu kinnitusel väärib hambapolikliiniku senine juhataja, kümme aastat asutuse eesotsas tegutsenud Reena Reinväli üksnes kiidusõnu.

Senine juht pühendub erialale

“Ta on oma tööga väga hästi hakkama saanud,” leidis Tuisk. “Tehnoloogia, kabinettide sisustuse ja seadmete osas on meil kõik eeskujulikul ja isegi eesrindlikul tasemel, maja on remonditud ja ka finantsiliselt on hambapolikliinik väga hästi hakkama saanud. Paraku – jätkuvalt on probleemiks see, et uusi arste ei kipu Saaremaale tulema.”

Nõukogu palus Reinvälil pärast kümmet aastat juhatajana tegutsemist jätkata samas ametis ka järgmised viis aastat. Kuna Reinväli loobus sellest pakkumisest, tuligi korraldada konkurss uue juhi leidmiseks. “Soovisin, et mul jääks rohkem aega oma erialase töö jaoks,” põhjendas ortodondiks õppinud Reena Reinväli oma otsust.

Oma mantlipärijale soovib Reinväli edu. “Kuna igal uuel juhil on asjadest oma nägemus, ma muid õpetussõnu jagama ei hakka peale selle, et ta juhina tegutsedes ikka õiget kurssi hoiaks, et hambapolikliinikul hästi läheks,” lausus Reena Reinväli.

2009. aastal ostis SA Kuressaare Hambapolikliinik panoraamröntgeni ja osutab röntgenteenust ka teistele hambaarstidele Saaremaal. 2010. aastast töötab hambapolikliinik ka laupäeviti ning osutab koostöös Kuressaare haiglaga narkoosi abil tehtavat hambaravi.

Aastail 2012–2013 hoone siseruumid renoveeriti, vahetati välja kõik tehnosüsteemid ja muudeti ruumilahendust. Kõik remonditud ruumid sisustati uue mööbliga.