Lugemis- ja teraapiakoer Mia läks pensionile

"Lõpuks saab Mia täiesti vabalt ringi toimetada ilma teda pidevalt saatvate hõigeteta, et ta oma kasukat ära ei määriks," naeris koerajuht ja Alaska malamuudi Mia omanik Ly Saar . Tema sõnul on koer oma tööpostil olnud ääretult kuulekas ja tubli, kuid kasuka korrastamise protseduurid Miale eriti ei meeldi.

Keskraamatukogu lasteosakonna juhataja Liilia Kõiv andis Miale üle mugava eritellimusel valmistatud lamamispesa, kus Mia rahulikult käppasid sirutades pensionipõlve saab veeta. Kõiv märkis, et temale on Mia ja Ly ettevõtmine ääretult suurt rõõmu valmistanud.

"Ma olen superõnnelik, et meil on sellisel tasemel tiim – ülivõrdes koer ja tema parim perenaine Ly, tänu kellele on Mia selline unistuste teraapiakoer," rääkis ta.

"Nii kahju on, et nad siin tegevuse lõpetavad, aga tahaksime muidugi väga, et leiduks uus tore koerake, kelle juures lapsed saaksid käia, sest need lugemised olid väga populaarsed. Usun, et ühel päeval on meil siin taas vahva lugemist ootav sõbrake."