Väikeses väinas algab merekaabli ehitus

Eleringi tellimusel rajatav Väikese väina uus 110-kilovoldise pingega kaabelliin suurendab märgatavalt Saaremaa ja Hiiumaa elektrivarustuskindlust, mis seni on täielikult sõltunud Väikese väina õhuliinidest.

"Tulevikus võimaldab uus merekaabel Eleringil vähendada väinatammil paiknevate kõrgepingeliinide juhtmete arvu poole võrra ja alles jäävat õhuliini korrastada selliselt, et see saab lindudele paremini nähtavaks," teatas Väikese väina kaabelliini ehituse projektijuht Janek Sulev Connecto Eesti AS-ist.

Tema sõnul paigaldatakse kaabel merre spetsiaalse laeva pealt ühe pika kaablina ehk ilma jätkumuhvideta. Koos uue elektrikaabliga paigaldatakse merre ka kiudoptiline sidekaabel. Paigaldusel süvistatakse kaabel merepõhja, et vähendada selle vigastamise riski ankrute, rüsijää ja muude väliste mõjutajate poolt.

Esimese kaasaegse 110-kilovoldise elektri-merekaabli paigaldas Elering mandri ja Muhu saare vahele 2015. aastal. See kaabel on alates valmimisest kandnud põhiraskust kogu Muhu, Saaremaa ja Hiiumaa elektriga varustamisel.

KAABEL NUMBRITES

• Väikese väina uue 110-kilovoldise kaabelliini kogupikkus Muhu saarelt kuni Orissaare uue alajaamani on 6,7 kilomeetrit, sellest meres paikneb 4,7 kilomeetrit.

• Merekaabli läbimõõt on 190 millimeetrit ja kaal 67 kilogrammi meetri kohta.

• Elering investeerib uue merekaabli ehitusse 5,4 miljonit eurot.

• Ehitustöid teostavad konsortsiumina Connecto Eesti AS ja Merko Infra AS. Projekti lepinguline lõpptähtaeg on 2020. aasta lõpus